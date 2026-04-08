Policía de Masaya mete presos a 9 delincuentes peligrosos durante la última semana

Entre el 30 de marzo y el 5 de abril, la Policía Nacional arrestó a nueve sujetos que cometieron delitos de peligrosidad en diferentes puntos del departamento de Masaya.

Masaya: 9 detenidos por asaltos, robo, drogas y violación

Las autoridades detallaron dos individuos fueron capturados por cometer asaltos, uno por robo con violencia, cuatro por robo con fuerza, uno por abastecimiento de drogas y otro por violación.

Los delitos fueron cometidos en Masaya, Tisma y Niquinohomo. A los abastecedores de drogas les fueron incautados como evidencias, 23.69 gramos de crack, un celular y dinero en efectivo.

Los detenidos y las evidencias ya fueron puestos a la orden de las instancias respectivas para sus debidos procesos judiciales.

