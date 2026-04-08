Policía de Masaya mete presos a 9 delincuentes peligrosos durante la última semana
Entre el 30 de marzo y el 5 de abril, la Policía Nacional arrestó a nueve sujetos que cometieron delitos de peligrosidad en diferentes puntos del departamento de Masaya.
Las autoridades detallaron dos individuos fueron capturados por cometer asaltos, uno por robo con violencia, cuatro por robo con fuerza, uno por abastecimiento de drogas y otro por violación.
Los delitos fueron cometidos en Masaya, Tisma y Niquinohomo. A los abastecedores de drogas les fueron incautados como evidencias, 23.69 gramos de crack, un celular y dinero en efectivo.
Los detenidos y las evidencias ya fueron puestos a la orden de las instancias respectivas para sus debidos procesos judiciales.