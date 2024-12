Policía de Chontales investiga paradero de 2 adolescentes que se fueron de su casa mientras familiares dormían

Angustiados están familiares de las adolescentes María Eufemia Hernández Serrano, de 15 años, y Olga Ivania García Amador, de 13, quienes, misteriosamente, salieron de su casa, situada en la comunidad Las Ñambaras del municipio de Santo Tomás, Chontales.

Doña Johanna Serrano Gutiérrez, dijo a Tu Nueva Radio Ya, que su hija María y Olga, quien es entenada de mi hijo Félix Octavio, aprovecharon que todos se acostarán a dormir para marcharse de la casa, a eso de las 11 de la noche, del pasado 6 de diciembre.

“Nosotros cenamos, después nos pusimos a ver televisión, a eso de las 7 de la noche, las chavalas se fueron a acostar, un par de horas después, nos acostados todos… Ya a eso de las 11 de la noche, yo escuche el ruido de unas motos, pero me pareció normal porque vivimos cerca de la carretera”, agregó.

“A eso de las 5 de la mañana, nos levantamos, pero las chavalas no aparecían, así que mi hijo Félix fue a buscarlas y ya no las encontró, por lo que las buscamos por todos lados, con los vecinos, amigos y nadie sabe nada”, continuó relatando doña Johanna.

Doña Johanna, dijo sentirse aún más preocupada luego que María y Olga se comunicarán con ella el domingo 8 de diciembre y entre llantos le dijeran que estaban trabajando cerca de Managua, en casa de unos ancianos.

“Yo le dije a mi hija que por qué se había ido que la necesitaba porque yo estoy enferma, y ella me respondió que me iba a mandar a la Olga para que me cuidara, y que me iba a estar llamando por teléfono todos los días, cosa que no ha cumplido”, aseguró la afligida madre.

Ante esa situación, doña Johanna y su esposo interpusieron la denuncia ante las autoridades de la Policía Nacional con la esperanza de que María y Olga sean encontradas sanas y salvas cuanto antes.

La última vez que doña Johanna miró a su hija María, vestía blusa anaranjada y un pantalón de dormir con figuras de Santa Claus, y Olga una blusa gris y pantalón negro. Si usted conoce del paradero de las adolescentes, por favor comunicarse a los teléfonos: 7730-0863 (Tigo) y 8541-9449 (claro).