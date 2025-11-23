Policía costarricense aniquila a supuesto minero ilegal nicaragüense

Un pinolero de apellido Lazo, de 45 años, murió la tarde del sábado horas después de ser baleado por un policía costarricense en Crucitas de San Carlos, Costa Rica.

Pinolero muere tras ser baleado por policía en Crucitas

El hecho ocurrió durante una trafulca registrada entre policías ticos con un grupo de personas que extraían material de manera ilegal en un punto de minería, en el Cerro Fortuna.

Según las investigaciones ticas, el nicaragüense supuestamente intentó atacar con un cuchillo a uno de los agentes policiales, situación en la que otro efectivo le realizó un disparo que le impactó en la entrepierna izquierda.

El pinolero fue trasladado a la Clínica de Santa Rosa de Pocosol donde posteriormente lo declararon muerto.

Las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

