El ciudadano Javier Dormuz Pineda, de 35 años, denunció ante las autoridades que fue víctima de un robo con fuerza en su vivienda, ubicada en el barrio Loma Linda, en Santa María de Pantasma, departamento de Jinotega.

De acuerdo con el afectado, al regresar a su hogar encontró abierta la puerta de la cocina y sorprendió a Winston Bismark Espinoza Gómez, de 20 años, escapando hacia el patio de un vecino junto a su hermano Maudiel Espinoza Gómez, de 22 años, quien portaba un mazo en sus manos.

Tras inspeccionar el interior del inmueble, Dormuz Pineda constató que los sujetos habían sustraído la suma de 5,500 córdobas en efectivo que tenía guardados dentro de un ropero.

Agentes de la Policía Nacional en Jinotega ya investigan el caso y ejecutan operativos de búsqueda para capturar a los dos hermanos señalados y remitirlos ante la justicia.

