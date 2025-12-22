Pobladores de Comarca El Comején denuncian matanza de animales por envenenamiento

Familias de la comarca El Comején #1, ubicada al norte de Masaya, han interpuesto una denuncia pública contra un matrimonio vecino, a quienes señalan como presuntos responsables de suministrar veneno a animales domésticos de la zona.

La denuncia surge tras el reciente fallecimiento de un perro el pasado fin de semana, propiedad de la señora Angélica María Urbina. La afectada responsabilizó directamente a la pareja vecina por lo que calificó como un «perricidio».

A esta acusación se sumó la ciudadana Zobeida Ocampo Balladares, quien aseguró que sus propios animales también han sido víctimas de estas acciones en ocasiones anteriores.

Según los testimonios, la problemática afecta no solo a caninos, sino también a gatos y aves de corral de los pobladores cercanos.

Los hechos se registran específicamente de la escuela Rafaela Herrera, media cuadra al oeste, donde los afectados expresaron su preocupación por la seguridad de sus mascotas y la falta de respeto a la convivencia vecinal.

Cabe destacar que, en cumplimiento con la ética periodística, se intentó obtener la versión de los vecinos señalados; sin embargo, estos no atendieron al llamado.

Los denunciantes esperan que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto para frenar la muerte de los animales en el sector.

