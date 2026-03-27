Pobladora de San Nicolás falleció por un infarto en La Trinidad, Estelí

La señora Leonor Azucena Avilés Laguna falleció a causa de un mientras se encontraba laborando en La Trinidad, departamento de Estelí.

Su cuerpo fue trasladado a la casa que habitaba en la comunidad Guingajapa del municipio de San Nicolás donde fue velada anoche y la tarde de este viernes recibió cristiana sepultura en el cementerio local.

En una misa de cuerpo presente en la iglesia de San Nicolás, el cura encomendó a Dios el alma de Leonor Azucena Avilés y pidió llevarla a la luz y a la paz para ser parte de la asamblea de sus santos.

La alcaldesa de San Nicolás, Ana Jackeline Arauz Acuña, el vicealcalde Rosalío Centeno y el Concejo Municipal expresaron sus sentidas condolencias a la familia Avilés por el eterno descanso de Leonor Azucena Avilés Laguna, madre de Jeysol del Socorro Avilés, trabajadora de la municipalidad.