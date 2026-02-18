Poblador se quita la vida por causas desconocidas en Rodeo Grande, Somotillo

El ciudadano Alberto Méndez, de unos 38 años, se privó de la vida mediante la asfixia mecánica en el sector de Rodeo Grande, en el municipio de Somotillo, departamento de Chinandega.

El cuerpo sin vida del hombre fue encontrado la mañana de este miércoles al pie de un árbol, por trabajadores que realizaban labores en una vivienda del sector, quienes informaron a las autoridades.

Agentes de la Policía Nacional se presentaron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes y con apoyo de un forense descartar mano criminal.

Debido a que el hecho sucedió cerca de un colegio, las clases fueron suspendidas de manera preventiva.

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