Poblador pierde la vida al sufrir estrepitosa caída dentro de mina en El Jicaral, León

El señor Carlos Alberto Rojas Corea, de 54 años, falleció al sufrir un accidente mientras estaba laborando en su plantel de minería en la comarca El Cristalito, en el municipio El Jicaral, en el departamento de León.

El hecho ocurrió la tarde de ayer domingo luego que don Carlos bajó a excavar a un túnel a 70 varas de profundidad y al ir subiendo a la superficie, se le reventó el mecate y cayó al fondo desde una altura de 40 varas.

Al percatarse del accidente, familiares bajaron para auxiliarlo y rescatarlo, sin embargo, al llevarlo al centro de salud Noel Vargas, el personal de turno les indicó que don Carlos Rojas Corea ya no tenía los signos vitales.

Los médicos indicaron que el infortunado sufrió cinco contusiones abiertas en la parte posterior de la cabeza, lo que le causó la muerte.

