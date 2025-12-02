Poblador perece apuñalado por colega de tragos en San Juan de Río Coco

El ciudadano Denis Iglesias, de 42 años, falleció luego de ser apuñalado por un sujeto de identidad desconocida con quien estaba tomando licor.

Denis Iglesias, de 42 años

El crimen ocurrió ayer lunes en el Barrio Nuevo número 1, en el municipio de San Juan de Río Coco, departamento de Madriz.

Pobladores informaron que Denis había estado bebiendo todo el día con el sujeto y a las nueve de la noche empezaron a discutir por causas desconocidas.

En ese momento, el hombre sacó un cuchillo y se lo clavó varias veces en el abdomen, hasta dejarlo gravemente herido.

En videos de cámaras de seguridad, se observa al hombre herido pidiendo ayuda y caminando unos pasos antes de desplomarse sin vida.

Al ver a su víctima en el suelo, el autor del crimen huyó con rumbo desconocido, en tanto la Policía investiga su nombre y paradero.

