miércoles, agosto 20, 2025
Sucesos

Poblador muere al caer dentro de pozo en el municipio de Potosí, Rivas

Por Jhonny Martínez
El señor José Pascual Martínez Zapata, de 52 años de edad, falleció al caer a un pozo artesanal de 30 pies de profundidad en el municipio de Potosí, en el departamento de Rivas.

Tragedia en Potosí: hombre muere tras caer en pozo
El lamentable suceso ocurrió del colegio San José una cuadra al Sur y una al Oeste, en la comarca Sabana Grande, de Potosí, en donde los pobladores informaron a las autoridades.

El hallazgo del cadáver fue realizado por su padre, Francisco Martínez, de 87 años, la mañana de este miércoles.

Al lugar se presentaron miembros de la Policía Nacional y Bomberos Unidos para recuperar el cadáver de don José Pascual.

Las autoridades policiales con ayuda de un forense están investigando las circunstancias en que cayó al pozo don José Pascual Martínez. 

