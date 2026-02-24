Poblador muere ahogado al volcarse bote en peligroso salto del Río Coco

El ciudadano Martín Medina murió ahogado en el raudal de Kiusras Mahta, localizado en El Río Coco, en la Costa Caribe Norte de Nicaragua, la mañana de ayer lunes.

Salto del Rio Coco, Nicaragua

La desgracia acuática ocurrió al volcarse el bote de palanca en que Martín estaba cruzando el salto del raudal de Kiusras, un punto peligroso por la fuerza de sus corrientes.

Según testigos, al momento del vuelco, Martín intentó sujetarse del bote, pero no logró hacerlo y al no saber nadar fue arrastrado por las corrientes que causaron su muerte.

Martín Medina era originario de Bilwi, pero residía y trabajaba en la comunidad de Raití, cabecera de Kiusras, donde era muy reconocido y apreciado por la población.

