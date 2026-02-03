Poblador fue asesinado a machetazos en El Cuá, Jinotega

El ciudadano Jonás Antonio Reyes Chavarría, de 29 años, fue asesinado a machetazos por los hermanos Víctor y Eddy Herrera Pastrán, de 30 y 28 años, respectivamente, en El Cuá, Jinotega.

El crimen fue perpetrado por los hermanos Herrera la mañana de ayer lunes, luego de que interceptaron a Jonás Reyes en un camino de la comunidad Caño de la Cruz.

Salvador Isaac Chavarría dijo que se dirigía a una pulpería cuando su amigo William Jarquín le informó que Jonás había sido ultimado a machetazos.

Al llegar al lugar donde estaba su hermano sin vida, Salvador le observó una profunda herida de machete en el cuello, y otro amigo de nombre Olvin le confirmó que los hermanos Herrera lo habían asesinado sin mediar palabras.

Las autoridades policiales se encuentran buscando el paradero de los responsables del crimen.

