Poblador es acribillado por desconocidos en Murra

De múltiples disparos, cuatro de ellos en el pecho, fue asesinado Denis Antonio Cruz Beltrán, de 47 años, en la comarca El Doradito, de Murra, Nueva Segovia, la tarde de ayer lunes.

Denis Antonio Cruz Beltrán, de 47 años

Denis Cruz fue ultimado por sujetos desconocidos de la vía principal que conduce a la comunidad El Rosario, un kilómetro al norte, cerca de su casa, en donde fue encontrado agonizante por uno de sus hijos.

Al percatarse de la situación, el jovencito dio aviso inmediato a su mamá y posteriormente a las autoridades competentes.

Según la valoración médica, el hombre tenía cuatro balazos en la región torácica, que destruyeron órganos vitales, además, de heridas de balas en el brazo izquierdo, codo derecho y muslo izquierdo.

Las graves lesiones en el tórax provocaron una hemorragia interna masiva, que derivó en un shock hipovolémico, causándole la muerte a las 5 de la tarde.

Un equipo de investigación de la Policía Nacional del municipio de Murra se encuentra tratando de identificar al o los presuntos responsables del crimen que ha sumido en dolor a una familia de la zona.

La comunidad educativa de la escuela José Coronel Urtecho, de Murra, envió su pésame a la profesora Nidia Fajardo, ahora viuda de Denis Antonio Cruz Beltrán, y al hijo de ambos Ángel Josué Cruz Fajardo, estudiante de octavo grado de secundaria, por el lamentable suceso.

