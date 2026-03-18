Poblador denuncia difusión de contenido íntimo tras pérdida de su celular en Estelí

Un ciudadano de apellido Estrada denunció que, tras perder su teléfono Samsung S22 el pasado domingo 15 de marzo en el parque central de Estelí, la persona que lo encontró ha comenzado a publicar y exhibir sus fotografías íntimas.

Ante esta situación, el afectado solicitó públicamente al responsable de estar haciendo esas publicaciones, que conserve el dispositivo, valorado en 280 dólares, a cambio de que elimine definitivamente todo el contenido personal de la memoria.

Las leyes nicaragüenses, incluyendo la Ley Especial Ciberdelitos, tipifican estas acciones como delitos graves contra la intimidad y revelación de secretos.

La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, así como el acceso no autorizado a dispositivos ajenos, puede acarrear penas de prisión de entre 3 meses y 5 años, agravándose si existe ánimo de lucro o chantaje.

Se recomienda a las víctimas de este tipo de conductas identificar al autor y realizar la denuncia formal ante la Policía Nacional o el Ministerio Público para detener la distribución del material.

El afectado reiteró su llamado a la ética de quien encontró el equipo para que cese de inmediato la publicación de sus fotos.

