Poblador de San Fernando es hallado ahogado bajo un puente en Jalapa, Nueva Segovia

El señor Edgard Bermúdez Marín, de 50 años de edad, fue encontrado muerto la mañana de este lunes debajo de un puente en la comunidad Los Lirios, en el municipio de Jalapa, en el departamento de Nueva Segovia.

Trágica muerte de Edgard Bermúdez en Jalapa, Nueva Segovia

El cuerpo sin vida de Bermúdez fue hallado con la cabeza metida en el agua de un afluente en la zona conocida como Las Playas.

Los lugareños que vieron el cuerpo sin vida avisaron de inmediato a las autoridades de la Policía Nacional, quienes se presentaron al sitio acompañados por personal del MINSA.

Tras revisar el cuerpo, los médicos determinaron que el infortunado falleció ahogado y descartaron mano criminal.

Con sus investigaciones, las autoridades conocieron que el infortunado era originario del municipio de San Fernando, Nueva Segovia.

