Poblador de Masatepe intenta quitarse la vida por una desilusión amorosa

Por la vía del envenenamiento intentó quitarse la vida un hombre de apellido Peña, de 34 años, en el municipio de Masatepe, en el departamento de Masaya.

Conocidos dijeron que Peña tiene varios días de estar bebiendo guaro por una desilusión amorosa, por lo cual, les dijo a sus familiares que se marcaría de este mundo.

Horas después ingirió una fuerte cantidad de veneno para plagas para acabar con su existencia pero fue encontrado a tiempo.

Por la cercanía, el hombre desilusionado del amor fue trasladado por sus parientes al hospital Regional Santiago, de Jinotepe, donde le realizaron un lavado gástrico para librarlo de las garras de la muerte.

