Poblador acaba con su existencia propinándose un disparo en Rivas

Un hombre de apellido Joaquín, de unos 38 años, decidió terminar con su existencia en la ciudad de Rivas, la madrugada de este lunes.

Para ejecutar su equivocada determinación, el hombre hizo uso de un arma de fuego con la que se efectuó una detonación.

El cuerpo sin vida fue descubierto a eso de las cinco y media de la mañana por allegados, quienes informaron a las autoridades policiales.

Se desconocen las razones por las cuales Joaquín tomó la fatal decisión que dejó luto y dolor entre sus familiares.

