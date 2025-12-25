Pleitos al calor de los tragos dejan 4 heridos con armas blancas en Jalapa

Julián Antonio Zúñiga de 56 años, sufrió varias heridas de arma blanca al ser atacado por desconocidos durante una riña callejera.

El hecho ocurrió en la comunidad Buena Vista Chiquita, en Jalapa, Nueva Segovia, de donde el lesionado fue trasladado al hospital Pastor Jiménez.

Al mismo centro asistencial fueron llevados Julián Antonio Zúñiga, Marlon José Hernández Rodríguez y Johan Gómez Sánchez, todos al verse involucrados en riñas en las que sufrieron heridas con arma blanca, entre la noche del 24 y esta madrugada.

