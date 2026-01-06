Pleito entre mujeres por un «meneíto» deja a una bajo observación médica en Granada

Dos mujeres, identificadas como Dora Antonia Pérez Miranda, de 23 años, y Sofía Peña Morales, de 25, protagonizaron un fuerte bochinche por el amor de un hombre en la conocida calle «El Martirio», en el centro de la ciudad de Granada.

Según testigos oculares, el altercado se originó por problemas de celos, relacionados con Milton Díaz Gómez, de 29 años.

Sofía, la esposa de Milton, interceptó a Dora luego de que le contaron que esta se le andaba “comiendo el meneíto de su marido”, lo que derivó en una acalorada discusión que rápidamente pasó a las agresiones físicas.

Durante la pelea, ambas ciudadanas resultaron con múltiples rasguños en el rostro y los brazos. Sin embargo, la peor parte se la llevó Sofía Peña, quien recibió un contundente golpe en el rostro que le causó una inflamación severa en uno de sus ojos.

Técnicos de la Cruz Blanca se presentaron al lugar para brindar los primeros auxilios y trasladaron a ambas involucradas al Hospital Amistad Japón Nicaragua.

Fuentes médicas informaron que Peña quedó bajo observación en la sala de emergencias para ser valorada por un especialista en oftalmología, debido a la gravedad del golpe recibido en el globo ocular.

A pesar de la gravedad de las lesiones y la alteración al orden público, ninguna de las dos mujeres manifestó interés en interponer una denuncia formal ante las autoridades policiales. El incidente quedó registrado únicamente como una asistencia de emergencia por parte de los cuerpos de socorro.

