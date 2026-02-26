Plan de Seguridad Ciudadana y en el Campo pone tras las rejas a 30 delincuentes

La Policía Nacional, informa que en el período del 19 al 25 de febrero 2026, fueron capturados 30 antisociales, involucrados en asaltos, tráfico y abastecimiento de drogas.

Comisionada Karen Obando, codirectora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional

La comisionada Karen Obando, codirectora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, destacó que a estos delincuentes se les ocupó 2 kilos de cocaína, 5 libras de marihuana, 346 gramos de crack, 14 celulares y una pistola.

Además, para garantizar la seguridad y la tranquilidad de las familias, en el municipio de Laguna de Perlas, Costa Caribe Sur, se inauguró la Unidad de Seguridad Ciudadana, en homenaje al legado del Capitán Rucner Eldon Valle.

Y la Policía Nacional realizó más de 27 mil 400 acciones de prevención para garantizar la seguridad ciudadana a nivel nacional.

