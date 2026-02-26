Plan de Seguridad Ciudadana y en el Campo pone tras las rejas a 30 delincuentes

Por Arlen Hernandez
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La Policía Nacional, informa que en el período del 19 al 25 de febrero 2026, fueron capturados 30 antisociales, involucrados en asaltos, tráfico y abastecimiento de drogas.

Comisionada Karen Obando, codirectora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional
Comisionada Karen Obando, codirectora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional

La comisionada Karen Obando, codirectora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, destacó que a estos delincuentes se les ocupó 2 kilos de cocaína, 5 libras de marihuana, 346 gramos de crack, 14 celulares y una pistola.

Además, para garantizar la seguridad y la tranquilidad de las familias, en el municipio de Laguna de Perlas, Costa Caribe Sur, se inauguró la Unidad de Seguridad Ciudadana, en homenaje al legado del Capitán Rucner Eldon Valle.

Y la Policía Nacional realizó más de 27 mil 400 acciones de prevención para garantizar la seguridad ciudadana a nivel nacional.