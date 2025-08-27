type here...
Sucesos

Pinolero perece tras chocar en motocicleta contra una señal de tránsito en San Carlos, Costa Rica

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

El nicaragüense Chenier Tachandi Lumbí, de 34 años de edad, perdió la vida tras impactar en moto contra una señal de tránsito en Veracruz de Pital en San Carlos, Costa Rica.

El nicaragüense Chenier Tachandi Lumbí
El nicaragüense Chenier Tachandi Lumbí

El accidente ocurrió anoche, en la entrada del puente sobre la quebrada El Tigre, en la ruta hacia El Palmar de Pital.

Según las autoridades, tras impactar contra la señal de tránsito, el pinolero salió catapultado y cayó al otro extremo de un puente, en tanto la motocicleta terminó dentro de una quebrada.

Los agentes de investigación judicial levantaron el cuerpo e iniciaron las investigaciones para determinar las causas que provocaron el accidente.

Trágico accidente en Costa Rica: muere Chenier Tachandi
Trágico accidente en Costa Rica: muere Chenier Tachandi


