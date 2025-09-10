type here...
Sucesos

Pinolero muere arrollado por automóvil conducido por un borracho en Alajuela, Costa Rica

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

Un nicaragüense de apellido Villalobos, de unos 50 años de edad, murió atropellado por un auto en una calle de San Miguel de Naranjo, en Alajuela, Costa Rica, la tarde de ayer martes.

Atropello mortal en Alajuela: Nicaragüense pierde la vida
De acuerdo con las investigaciones, el hombre que conducía el auto es de apellido Monge, de 44 años, quien andaba en estado de ebriedad, por lo que fue detenido y enviado a las celdas judiciales.

Por la fuerza con la que se dio el impacto, el atropellado perdió la vida en el lugar de los hechos y su cuerpo fue llevado a Medicatura Forense para la autopsia y luego ser entregado a sus familiares.

