Furgonero pinolero es asesinado en puesto fronterizo de Honduras con Nicaragua

El compatriota Adolfo José Porras Rocha, de 56 años, fue asesinado de un balazo en la cabeza a las 2 con 50 minutos de la madrugada de este viernes en el sector fronterizo El Guasaule, en el municipio de El Triunfo, en Choluteca, Honduras.

Crimen en El Guasaule: asesinado furgonero nicaragüense

Los informes policiales indican que aparentemente, el pinolero fue atacado por delincuentes que lo sorprendieron mientras descansaba en la cabina del cabezal marca Freightliner color blanco con placas nicaragüenses.

Aparentemente, Porras Rocha se había recostado a descansar mientras continuaba su viaje, cuando los delincuentes que operan en la zona fronteriza llegaron a robarle y al oponerse lo asesinaron.

El cuerpo de Adolfo José Porras Rocha quedó boca abajo con una herida de bala en el cráneo, sobre el volante del furgón que conducía.

Las autoridades policiales hondureñas se encuentran investigando el hecho criminal.

El asesinato ha causado alarma entre los transportistas que cruzan a diario la frontera entre Honduras y Nicaragua, muchos de los cuales han denunciado que son blanco frecuente de robos, extorsiones y ataques armados.

José Adolfo Porras Rocha vivía en el barrio Abraham Sequeira, del municipio de Villa el Carmen, en el departamento de Managua.