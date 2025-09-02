Pinolero es arrestado en Costa Rica por tráfico de migrantes

Un nicaragüense de apellido López fue arrestado por la Policía de Fronteras en la localidad de Santa Fe, cantón de Los Chiles, Costa Rica, tras ser descubierto mientras trasladaba hacia ese país a un connacional en condición migratoria irregular.

Las autoridades dijeron que López le habría cobrado al migrante 7 mil colones, equivalentes a 509 córdobas por llevarlo desde La Trocha hasta la comunidad de El Parque.

El detenido fue remitido a la Fiscalía de Flagrancia de San Carlos, mientras que el migrante quedó bajo custodia de la Policía de Migración para su retorno a Nicaragua.

El delito de tráfico ilícito de personas contempla penas de 2 a 6 años de prisión, que pueden aumentar a 3 a 8 años en casos agravados.

