Pinolero decapita a su hermano en finca de Sarapiquí, Costa Rica

Un nicaragüense de apellidos Urbina Calderón, de 37 años, asesinó y desmembró con un machete a un medio hermano también nica, de apellido Urbina, en Costa Rica, la mañana de ayer domingo.

Nicaragüense detenido por brutal homicidio en Sarapiquí

Los dos nicaragüenses vivían juntos en una finca en Puerto Viejo de Sarapiquí, y habrían estado consumiendo alcohol, cuando por razones que se desconocen, uno de ellos arremetió contra el otro.

El sujeto lo decapitó, le hizo heridas en varias partes de su cuerpo, entre ellos sus genitales y luego huyó del lugar.

En su fuga, el sujeto llegó a la finca vecina y le comentó a otro hombre que había asesinado a su hermano, y de inmediato una vecina llamó a la policía.

El sujeto fue detenido por el OIJ de Sarapiquí y los agentes le encontraron manchas de sangre en las piernas, zapatos, calcetines y en sus pies, por lo que recolectaron esos indicios.

Trascendió que, ellos tenían problemas desde que vivían en Nicaragua.

El detenido descontará cinco meses de prisión preventiva por delito de homicidio calificado.

