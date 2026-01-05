Picadito es encontrado sin vida en el barrio Boris Vega de Estelí

Un hombre identificado como Melvin Castillo, de unos 30 años, fue encontrado muerto la mañana de este lunes, en la ciudad de Estelí.

Hallan muerto a Melvin Castillo en Estelí

El cuerpo sin vida fue descubierto boca abajo en la parte trasera de una casa en construcción, en el barrio Boris Vega.

El poblador de la zona Marvin Fuentes dijo que su amigo Melvin era tomador consuetudinario y había llegado del extranjero a Nicaragua hace varias semanas.

Asimismo, indicó que la madre del infortunado se encuentra viviendo fuera del país.

Al sitio del hallazgo se presentaron unidades de la Policía quienes con ayuda de un forense determinarán las causas de su muerte.

