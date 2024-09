Picadito desapareció entre corrientes al lanzarse a un río crecido en Chinandega

El señor Luis Sánchez Rodríguez, de 58 años de edad, fue arrastrado por las aguas de un río, después que se lanzó desde el puente Walter Pentzke, de Chinandega, a las dos y media de la tarde de este viernes.

Doña María Antonia Miranda dijo que su ex cuñado Luis Sánchez tomaba licor diariamente y después del mediodía de hoy le dijo que iría a lanzarse al río desde el puente en el sector de Santa Ana, tal y como lo hizo.

Yo le pregunté que por qué se iba a tirar, pero no me respondió y pensé que no lo haría, agregó doña María Miranda, quien explicó que ella le daba posada a Luis porque su mamá habita en Honduras desde hace tiempo.

Al lugar del suceso se presentaron miembros de los bomberos de Chinandega y empezaron a buscar al hombre río abajo, en el sector El Guarumo, con la esperanza de encontrarlo vivo.

Sin embargo pobladores indicaron que al momento en que Luis se lanzó las aguas del río estaban crecidas y violentas, por lo que no creen que haya sobrevivido.