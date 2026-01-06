Pescador termina con su vida por supuestos problemas pasionales en Chinandega
Un ciudadano de apellido Muñoz, de unos 40 años, se privó de su existencia mediante la asfixia mecánica en un lugar solitario de la comunidad San Isidro de La Bolsa, en Chinandega.
Cazadores de noticias informaron que Muñoz era pescador y que desde hace diez años vivía en La Unión, El Salvador, con su pareja, pero hace poco regresó a Nicaragua.
Se afirma que Muñoz andaba atormentado por supuestos problemas pasionales que finalmente lo empujaron a terminar con su vida.
El cuerpo sin vida fue trasladado a su casa situada en la misma comunidad en donde dejó a dos niños en la orfandad.