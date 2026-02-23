Pescador pierde la vida por sumersión en el Lago Cocibolca

Alejandro Álvarez Martínez, de 43 años, falleció ahogado la madrugada del domingo en las aguas del Lago Cocibolca, en el sector de la Isla San Bernardo, jurisdicción del municipio de Morrito, departamento de Río San Juan.

Isla San Bernardo, Morrito, Río San Juan

Nuestros Cazadores de noticias desplegados en todas partes del país, nos informaron que Alejandro estaba en el sitio realizando labores de pesca con otras personas, cuando de pronto desapareció, siendo encontrado minutos más tarde flotando muerto.

La policía de Morrito llegó al sitio a iniciar las investigaciones, en tanto el cuerpo de Alejandro Álvarez Martínez fue trasladado a su natal Juigalpa, en Chontales, para las respectivas honras fúnebres.

Las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya revelan que este año han muerto ahogados 16 nicaragüenses en distintas circunstancias y lugares del país.

