Pescador nicaragüense desaparece al naufragar embarcación en Costa Rica

El pinolero Johnny Humberto Rodríguez Oporta desapareció durante el naufragio de una embarcación ocurrido en Costa Rica, la madrugada de este martes.

Johnny Humberto Rodríguez Oporta

Según allegados, Johnny andaba pescando con otras personas cuando la embarcación se volcó debido al fuerte oleaje y todos cayeron al agua.

Poco después, todos los tripulantes de la lancha aparecieron a excepción de Johnny Humberto Rodríguez.

El desaparecido es originario del kilómetro 51 y medio de la carretera Masachapa – El Portillo, jurisdicción de San Rafael del Sur.

Sus familiares, y en especial su esposa, están muy preocupados y temen que le haya pasado algo malo.

Ante tal situación, solicitan las personas que lo vean por favor contactarse al número celular de Nicaragua 5776 3809.

Búsqueda de persona desaparecida en Costa Rica.



