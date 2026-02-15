Pescador desaparece al caer de su bote en el Lago Cocibolca

En calidad de desaparecido se encuentra el pescador Abelardo Flores, de unos 60 años, quien la tarde de este domingo cayó de su bote en las aguas del lago Cocibolca, en la jurisdicción del municipio de Altagracia, en la isla de Ometepe.

El pescador Abelardo Flores

El hecho ocurrió frente a las costas de la comunidad Tichana, de donde el señor salió a pescar.

Miembros de la Fuerza Naval y pescadores de la zona realizaron la búsqueda de don Abelardo, pero debieron suspenderla al caer la noche, sin embargo, la reanudarán con los primeros rayos del sol este lunes.