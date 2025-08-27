Pervertido queda con el ojo morado por tocar el trasero de una de 14

El sujeto Juan Molina Lacayo, de 32 años, fue ingresado en el hospital Amistad Japón-Nicaragua con el ojo izquierdo gravemente inflamado y morado, después de ser agredido por un hombre que defendió a una adolescente de 14 años.

El hecho ocurrió en la calle El Enredo, donde Juan Molina Lacayo interceptó a la jovencita de iniciales T.R.M.J. y le tocó las nalgas; por lo que el ciudadano que observó el abuso sexual, le inflamó el ojo de un derechazo.

Luego de ser dado de alta, probablemente Juan Molina será apresado por la policía para ser procesado por el delito de abusos deshonestos en perjuicio de la adolescente.

