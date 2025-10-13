Peligroso delincuente apodado «El Sumo» es ultimado a tiros en San José de Bocay

El sujeto Oswaldo Zelaya Castillo, alias “El Sumo”, quien supuestamente contaba con un amplio historial delictivo, fue muerto de un disparo en la comunidad La Hamaca, en el municipio de San José de Bocay, Jinotega.

Muere alias “El Sumo” en enfrentamiento en Jinotega

El hecho sucedió en horas de la mañana de este lunes, luego de que Zelaya Castillo, atacó a un grupo de personas, quienes le respondieron con armas de fuego.

Alias “El Sumo” era muy conocido por la población de la zona, ya que había cometido un delito de asesinato en la Reserva de Bosawás, donde presuntamente lideraba una banda delictiva culpable de ataques y muertes contra habitantes de la zona.

Al momento del hecho, el peligroso sujeto andaba acompañado de dos o tres miembros del grupo delincuencial quienes lograron escapar.

