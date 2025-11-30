Peligrosas mujeres asaltan en su propia casa a poblador de la ciudad de Granada

Un celular, una tostadora y una billetera le robaron dos mujeres desconocidas a don José Peña López, de 71 años, en su vivienda ubicada en el barrio Pancasán, de la ciudad de Granada.

El perjudicado relató que las féminas llegaron a la puerta de su casa y le preguntaron por una dirección, y a los pocos segundos se puso “mareado”.

El estado de don José fue aprovechado por las mujeres para quitarle el celular y su billetera y sacar una tostadora que estaba en la sala del inmueble.

Don José Peña brindó características físicas de las mujeres a fin de que sean capturadas por las autoridades policiales y no sigan “domando” más personas.

