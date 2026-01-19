Peatón resulta lesionado al ser atropellado por vehículo en la carretera Masaya – Granada

El joven Keliel Joel Méndez García, de 27 años, resultó con golpes en diversas partes del cuerpo al ser atropellado por un vehículo en el kilómetro 35.5 de la carretera Masaya – Granada, la noche de ayer domingo.

Presuntamente, Méndez García intentaba cruzar la carretera en estado de ebriedad, cuando fue impactado por el vehículo marca Hyundai, con placas MY 1468, conducido por José Juárez.

Tras el hecho, pobladores del sector alertaron a equipos de emergencia, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado y lo trasladaron al Hospital Comandante Hilario Sánchez Vásquez, en la ciudad de Masaya.

