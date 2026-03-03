Peatón queda grave al ser impactado por motociclista que iba ATV en Linda Vista, Managua

Severamente lesionado resultó un peatón de unos 49 años de edad, de identidad desconocida tras ser impactado por una motocicleta cuyo conductor se desplazaba por el sector de Linda Vista, distrito 2 de Managua, la tarde de este martes.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya, que el motociclista identificado solo como Edwin, de unos 28 años, circulaba a exceso de velocidad al momento del accidente.

“El muchacho salió por aires del tremendo golpe y el motociclista se cayó también”, dijo el testigo el ocular.

Miembros de la central de ambulancias atendieron al peatón y al motociclista, luego los trasladaron al hospital Antonio Lenin Fonseca, en tanto, el caso es investigado por agentes de la Policía Nacional.