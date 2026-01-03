Peatón muere resquebrajado al ser impactado por motocicleta en Madriz

El peatón Francisco Ramírez de 65 años, murió en emergencias del hospital Juan Antonio Brenes de Somoto, Madriz, debido a las graves lesiones que sufrió al ser impactado por la motocicleta Génesis, placa MZ 19-584 conducida por Ervin Ariel Gadea de 20 años.

La tragedia se registró la noche de este sábado en el sector San Pedro de la comunidad Salamasí en la carretera hacia el municipio de Yalagüina.

Los pobladores de la zona hicieron el llamado a los Bomberos, quienes trasladaron al peatón con fracturas expuestas y politraumatismo, y al motociclista al centro de salud Coronel Santos López, de donde los médicos remitieron a don Francisco al hospital de Somoto, donde murió.

Agentes de la Policía Nacional al conocer del violento accidente de tránsito desplazaron un equipo investigativo para determinar la responsabilidad de los involucrados.