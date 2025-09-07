Peatón muere atropellado por conductor fantasma en La Dalia

El ciudadano César Ariel Castro Sánchez, de 37 años, murió atropellado la madrugada de hoy domingo por un vehículo de características desconocidas cuyo conductor se dio a la fuga.

La fatalidad ocurrió en la comunidad Aguas Amarillas, jurisdicción del municipio de El Tuma-La Dalia, en el departamento de Matagalpa.

Según versiones preliminares, César Castro caminaba en presunto estado de ebriedad en la vía, cuando fue impactado por el vehículo, versión que es investigada por la policía de la zona.

En el hecho, Castro Sánchez sufrió graves fracturas en el cráneo que le ocasionaron una muerte inmediata.

La policía de Matagalpa rastrea la identidad y paradero del conductor del carro involucrado en el hecho, para esclarecer el hecho y determinar su grado de responsabilidad en el caso.

