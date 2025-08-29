Peatón lesionado al ser atropellado por taxi mientras pedía dinero en semáforos del barrio San Judas

Con golpes leves en distintas partes del cuerpo resultó anoche Yader Alberto Robleto Martínez, de 36 años, al ser impactado por un taxi en los semáforos del Centro de Salud del barrio San Judas, Distrito Tres, Managua.

Cazadores de noticias informaron que Robleto Martínez, acostumbra a solicitar dinero a los conductores en dicho semáforo, sin embargo en esta ocasión andaba en estado de ebriedad y se le cruzó al vehículo del transporte selectivo, conducido por Evertz Irán Rosales Mojica.

Testigos del hecho manifestaron que las personas que piden dinero en los semáforos cruzan imprevistamente, y esta vez el taxista no se percató del peatón atropellándolo.

Paramédicos de la Central de Ambulancias le brindaron atención pre hospitalaria al lesionado que se movilizaba apoyado con muletas y lo llevaron al Hospital Lenin Fonseca; donde ya fue dado de alta.