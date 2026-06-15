Peatón grave tras ser atropellado por motocicleta en Estelí

Dolman Manzanares resultó gravemente lesionado anoche al ser atropellado por una motocicleta cuando se dirigía a su vivienda en la comunidad Las Cámaras, carretera hacia el municipio de San Nicolás, en el departamento de Estelí.

Atropello en Las Cámaras deja grave a peatón

Cazadores de noticias informaron que Manzanares caminaba por la carretera aparentemente bajo los efectos del alcohol cuando fue impactado por una motocicleta en la que viajaban a exceso de velocidad dos jóvenes también borrachos.

Pobladores del lugar auxiliaron al lesionado, dando parte a las autoridades, quienes enviaron un equipo técnico de Cruz Blanca, trasladando al lesionado al hospital San Juan de Dios de la Ciudad de Estelí.

Las autoridades correspondientes detuvieron al conductor de la moto e investigan las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho.

