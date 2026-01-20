Peatón delicado al ser impactado por autobús en comarca de Muelle de los Bueyes

El señor Honorato Ángel Martínez, de 50 años, resultó con graves lesiones anoche al ser atropellado por un bus en la carretera hacia el poblado Cara de Mono, municipio de Muelle de los Bueyes, Caribe Sur.

Cazadores de noticias informaron que don Honorato Martínez caminaba a orillas de la carretera cuando un bus que iba de Managua a la ciudad de El Rama, lo atropelló, quedando bajo el pesado vehículo.

Luego de ser rescatado Martínez, fue llevado al Hospital Primario de Muelle de los Bueyes y luego transferido al Hospital Jacinto Hernández, en Nueva Guinea, donde se encuentra con pronósticos reservados.

