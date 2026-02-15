Paseo en Laguna de Apoyo termina en tragedia al ahogarse muchacho

Ahogado murió la tarde de este domingo el joven David Antonio Espinoza, de 20 años, mientras se bañaba en la Laguna de Apoyo, en Masaya.

Joven de Masaya se ahoga en la Laguna de Apoyo

David Antonio estaba con amigos y familiares disfrutando de las aguas frente al sector de Los Ranchos, cuando de pronto desapareció.

Sus acompañantes inmediatamente solicitaron ayuda a personas del lugar, siendo el señor Mario Salinas quien se sumergió en el agua y logró sacar el cuerpo sin vida de David Antonio.

La policía llego al sitio, y tras descartar mano criminal entregaron el cuerpo de David Antonio a su familia, que lo está velando en la casa que habitaba en el barrio Gonzalo Martínez, en la ciudad de Masaya.