Motociclista perece en colisión contra un camión en Estelí

De forma inmediata murió un ciudadano de identidad desconocida al impactar la motocicleta placa ES 27-208 que conducía contra la parte trasera de un camión aparcado sobre la vía, en la comunidad Las Calabazas, zona sur de la ciudad de Estelí.

En tanto, el otro varón que viajaba de pasajero resultó con lesiones de gravedad, por lo que fue trasladado al hospital San Juan de Dios.

Tu Nueva Radio Ya conoció que Jader José Mejía de 30 años, conductor del camión matrícula LE 40-52, aparcó el pesado vehículo al quedarse sin combustible, y que puso sus debidas señalizaciones.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer de la tragedia se movilizaron al lugar para indagar mayores detalles del caso, además de conocer la identidad del infortunado y de su acompañante.