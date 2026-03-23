Pasajero de moto fallece luego de triple colisión en Ciudad Antigua

En el hospital Héroes de Las Segovias, se rindió ante la muerte ayer domingo Joel Moncada González, de 37 años, luego de sufrir un accidente de tránsito en Ciudad Antigua, Nueva Segovia.

Joel Moncada González, de 37 años

Cazadores de noticias informaron que el accidente ocurrió en horas de la noche del sábado cuando un adolescente de apellidos González González, de 17 años, conducía una motocicleta sin portar licencia.

En el mismo carril se desplazaba en otra moto Wendel Adolfo Martínez, de 24 años, quien llevaba a Joel Mocada como acompañante.

Ambos resultaron involucrados en el accidente cuando una tercera motocicleta, conducida por Hernaldo José Zamora Ruiz, impactó contra el adolescente y este colisionó la moto de Wendel Martínez, por no guardar la distancia.

Según los reportes, Hernaldo Zamora Ruiz conducía en aparente estado de ebriedad.

Tras el impacto, Wendel Adolfo Martínez y Joel Moncada González quedaron tendidos sobre el pavimento y los otros dos motociclistas huyeron del sitio, sin brindarles auxilio.

Wendel Adolfo sufrió golpes en sus rodillas, en tanto su pasajero Joel Moncada González se llevó la peor parte, pues terminó con un trauma craneoencefálico severo, que le arrebató la vida.

