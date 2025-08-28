Pasajero de moto fallece a causa de colisión contra semoviente en Nueva Segovia

En el hospital Alfonso Moncada Guillén, falleció la madrugada de este jueves el joven Lester Joel Pérez Vargas, de 26 años, quien estaba hospitalizado desde el pasado lunes tras sufrir graves lesiones en un accidente de tránsito.

Cazadores de noticias informaron que Lester viajaba como pasajero en la moto manejada por Douglas Guido Maldonado, cuando se estrellaron contra un semoviente que se les cruzó en la carretera.

El accidente sucedió en el kilómetro 285 de la carretera Jalapa – Ocotal, de donde fueron llevados al hospital primario Pastor Jiménez y luego al centro asistencial de Ocotal

Lester Joel Pérez era originario de la comarca Santa Cruz, en Jalapa, en donde sus seres queridos le darán el último adiós.

