Pasajera resulta lesionada al caer moto en un barranco, en La Dalia

Con un trauma craneal y múltiples golpes resultó Yadira del Carmen Matus González, de 33 años, luego que la moto en que viajaba como pasajera cayó a un barranco al estallar una de las llantas en La Dalia, Matagalpa.

Tras ser rescatada del fondo del barranco Yadira fue llevada al hospital Cesar Amador Molina, de Matagalpa, y luego transferida al Lenin Fonseca de Managua, para ser atendida en la sala de Neurocirugía.

De igual manera, en la comarca San Miguel, en El Tuma-La Dalia, el ciudadano Germán Aráuz resultó lesionado al perder el control de la camioneta doble cabina que conducía y caer a un barranco.

Arauz sufrió golpes de distinta consideración en tanto su camioneta resultó con severos daños en la carrocería ya que debido a la velocidad, primero impactó con una alcantarilla y luego cayó al barranco.

