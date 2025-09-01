Pasajera perece al caer de camioneta en marcha en San José de Bocay

La joven Vilma Maryeris Suazo Lumbí, de 25 años, falleció ayer domingo en el hospital Victoria Motta, a causa de un accidente de tránsito ocurrido en la comarca El Tigre, en San José de Bocay, Jinotega.

Los informes indican que Vilma Suazo viajaba en la tina de una camioneta, de la cual salió volando hasta caer al pavimento cuando el conductor José Gutiérrez Amador realizó un giro indebido.

En condición delicada, la joven fue llevada al hospital de la ciudad de Jinotega donde falleció a consecuencias del trauma cráneo encefálico severo que sufrió en la caída.

