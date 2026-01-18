Pasajera de motocicleta pierde la vida debido a una invasión de carril en Tipitapa

La ciudadana Lorena Argentina López Rodríguez, de 51 años, murió la mañana de hoy domingo, en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 37 de la carretera norte, en Tipitapa.

Accidente mortal en Tipitapa deja una víctima

La víctima viajaba como pasajera en la motocicleta placa CZ 24-297 que conducía Félix Ramón Chavarría Orozco, de 22 años, quien resultó lesionado.

Según testigos, el motorizado se desplazaba a exceso de velocidad, cuando invadió el carril contrario y chocó contra la camioneta placa M 447-063 que conducía Silvio Dávila, de 43 años.

En el hecho, doña Lorena Argentina salió proyectada en una hondonada a un lado de la carretera donde quedó inerte.

En tanto, el motociclista Félix Chavarría fue trasladado al hospital Yolanda Mayorga, de Tipitapa, donde recibe atención médica.

