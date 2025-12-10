Pasajera de moto muere colisionada por autobús frente al Parque Industrial Las Mercedes

En un hospital capitalino falleció el martes la señora Dania Rodríguez Alvarado, de 41 años, quien sufrió lesiones de gravedad en un accidente de tránsito ocurrido frente a la Zona Franca Las Mercedes, en Managua.

El accidente sucedió a las 6 con 4 minutos de la mañana del pasado 28 de noviembre cuando la moto en que Dania viajaba como pasajera de José Alfredo Poveda Argüello, fue chocada por un bus.

La unidad de transporte colectivo color amarillo placa MY 8078 era conducida a exceso de velocidad por Omar López Penado, de 46 años, cuando impactó la moto color negro matrícula M 138-176, con los resultados fatales.

