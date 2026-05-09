Pasa a otro plano de vida, María Antonieta Santos

Ha pasado a la presencia de Dios, la señora María Antonieta Santos, y con profundo amor y gratitud, sus seres queridos honran su memoria.

Gracias por tu amor incondicional, tu sabiduría y por la huella tan hermosa que dejaste en tu familia y amistades. Tu recuerdo vivirá siempre en nuestros corazones.

Su vela se realizará este 10 de mayo a partir de las 6 de la tarde, en funeraria Camino a la Esperanza (antes Funeraria Don Bosco) Y su entierro el lunes a las 11 de la mañana en Cementerio Jardines del Recuerdo en carretera a Ticuantepe.

La familia doliente agradecemos sus muestras de cariño y acompañamiento en este difícil momento.

Para envío de coronas y flores comunicarse al teléfono: 8867-7425, funeraria que estarán recepcionándolas desde las 8 de la mañana.